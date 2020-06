Exclusief voor abonnees Onze opinie Kleur bekennen, nu 09 juni 2020

Tienduizend mensen op een plein die zich de keel schor schreeuwen tegen racisme, weliswaar met een masker voor de mond: het was geen onzin, wel waanzin in tijden van corona. Als het voor de goede zaak is, doet de volksgezondheid er blijkbaar niet meer toe. Black Lives Matter? Het is een overtuiging die een evidentie hoort te zijn. Maar of ze daarom dringend een stuk of wat levens moet kosten? Een goed geweten is veel waard, zou je zweren als je de massa zag samentroepen in Brussel. Alles is toegelaten, behalve wat verboden is. Dat is sinds kort de filosofie van de overheid in deze gezondheidscrisis. Welnu, deze betoging had ze moeten verbieden. Helaas waren ze daar te laf voor, zij die ons lokaal en nationaal regeren.

