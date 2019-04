Exclusief voor abonnees Onze opinie Konijneneten 02 april 2019

00u00 0

Van alle grappen is de aprilgrap de meest voorspelbare en dus de flauwste. Een boete voor wie te snel zwemt in het zwembad. Een snurkzone op een dancefestival. Greta Thunberg die zegt dat ze stopt met spijbelen voor het klimaat. Joods Actueel dat zegt dat er van minister Weyts alleen nog gejaagd mag worden als het wild eerst wordt verdoofd. Een krant die liegt dat Vlaanderen voor de wintertijd heeft gekozen en Wallonië voor de zomertijd. Allemaal kinderlijk doorzichtig. Maar wat met dat rare persbericht van Maggie De Block? Meende ze dat nu echt, de minister van Gezondheid? Of had ook zij zin in een aprilgrap, goedlachs als ze is?

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen