Onze opinie De beer en de stier 27 maart 2018

Een 'coalition of the willing' onder leiding van Amerikanen en Britten stormde 15 jaar geleden Irak binnen om de productie van massavernietigingswapens uit te schakelen, die er niet eens bleek te zijn. Het is een bladzijde uit de geschiedenis waarvan we vandaag nog altijd de gevolgen dragen. Net die bladzijde rakelt Rusland nu op om de coalitie van verontwaardigde staten te veroordelen, die gisteren Russische diplomaten op een vliegtuig zetten zonder keihard bewijs dat Moskou achter de gifaanslag op dubbelspion Skripal zat. Poetin kent zijn klassiekers.

