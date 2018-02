Onze opinie Nieuw-Vlaams Belang 15 februari 2018

Is er een Nieuw-Vlaams Belang in de maak, softer en socialer dan het Vlaams Belang van Filip Dewinter altijd is geweest? Je zou het zweren als je de onschuldige slogan leest die de toon moet zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019. 'Een hart voor onze mensen', wie kan daar nu iets op tegen hebben? Schijn bedriegt een beetje. Eigenlijk hoor je hem uit te spreken als 'Een hart voor ónze mensen', maar zelfs dan klinkt hij genereuzer dan de 'Eigen volk eerst' van Filip Dewinter, ook al bedoelt voorzitter Tom Van Grieken er au fond hetzelfde mee als Dewinter toen.

