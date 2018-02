Onze opinie Blanco 28 februari 2018

De staking van de rode overheidsvakbond ACOD heeft gisteren voor meer ergernis dan hinder gezorgd. Wat heeft het voor zin om te staken tegen het uitblijven van een welgevulde lijst met zware beroepen? Er zijn namelijk geen andere dan zware beroepen. Net daarom is het zinloos en zelfs onrechtvaardig om op basis van vier criteria waarmee je alle kanten uit kunt een lijst op te stellen van jobs die recht geven op vroeger pensioen. Met elk beroep dat je toevoegt, voelt een andere, vergelijkbare beroepsgroep zich tekortgedaan, doorgaans terecht, en neemt dus de willekeur toe. De meest rechtvaardige lijst van zware beroepen - of de minst onrechtvaardige, zo u wilt - is een blanco lijst.

