Onze opinie

Hoed u voor politici die rode lijnen trekken en waarschuwen voor de gevolgen als de vijand die overschrijdt. Doorgaans voegen ze de daad niet bij het woord. Herinner u president Obama. Het gebruik van chemische wapens in Syrië, daar trok hij zijn rode lijn, maar president Assad trad ze ongestraft met voeten. Zo ook had N-VA qua migratie niet één maar twee rode lijnen getrokken. Zou premier Michel aansturen op een wisselmeerderheid voor de VN-tekst en vervolgens op het vliegtuig stappen naar Marrakesh, dan zou er geen regering meer zijn. Beide rode lijnen zijn gisteren overschreden. Toch is de regering niet gevallen. De N-VA maakt er nog altijd deel van uit. Als de premier hen eruit wil, zal hij hen eruit moeten gooien, duwen, schoppen, want zelf zal de partij van Bart De Wever er niet uitstappen - niets zo futiel als een rode lijn.

