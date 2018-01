Onze opinie Het jaar van de kameel 00u00 0

Op 16 februari begint het jaar van de hond. Tenminste, voor wie de jaartelling van de Chinezen volgt. De Wetstraat hanteert bij de start van het eerste van twee verkiezingsjaren haar eigen horoscoop. Daar is afgelopen weekend het jaar van de kameel afgetrapt. Met dank aan de Marokkaanse avonturen van Bart De Wever (N-VA), allemaal netjes te volgen via zijn Facebook-account. Terwijl de Vlaamse partijvoorzitters van de regering-Michel elkaar virtueel te kijk zetten, trekt de karavaan verder. Was het ooit anders in 2015, 2016 en 2017? Welaan, welkom in 2018 dan!

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee