Onze opinie

Het is zover. Het coronavirus tast nu ook onze politici aan. Joachim Coens pleit voor een 'coronacoalitie'. De CD&V-voorzitter uit Damme is niet bang van een ballonnetje. Hij opperde een expertenregering nog voor hij voorzitter was. Hij legde een afspiegelingsregering op tafel na zijn mislukte missie. Maar nu wil Joachim Coens een regering noemen naar een dodelijk virus dat de economie doet verstijven. Coronacoalitie is een mooie alliteratie, eerlijk waar, maar Coens maakt het de oppositie net iets te gemakkelijk. Dan was Vivaldi betere pr. Het probleem is dat de Italiaanse componist en zijn 'Vier Seizoenen' intussen vals klinken. Vivaldi moest op zijn beurt de Vlaamse klassieker 'paars-groen' overstemmen, besmet door de "überlinkse" informateur Paul Magnette. Ah, zes jaar geleden verzonnen journalisten coalitienamen als spielerei, intussen broeden politici op namen om een coalitie verteerbaarder te maken. Zijn er nog mondmaskertjes te verkrijgen?

