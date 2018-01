Onze opinie Het recht op onhandig geflirt 00u00 0

Zo. Dat is nogal eens een steen die Catherine Deneuve en 99 andere grandes dames de France in de politiek correcte kikkerpoel gooien, zo vlak na de collectieve heiligverklaring van Oprah Winfrey. "Verkrachten is een misdaad, vrijpostigheid is dat niet. Seksuele vrijheid is ook de vrijheid om aanhoudend of op een onhandige manier te flirten." Met die pittige stelling serveren 100 prominente Franse vrouwen de #MeToo-beweging af, waarvan de slinger compleet is doorgeslagen, vinden ze. Voor een door sociale media aangedreven heksenjacht op mannen die zich nauwelijks kunnen verdedigen, werd al eerder gewaarschuwd. Vaak door mannen. Dat actrices, schrijfsters en wetenschapsters van de generatie die zélf de seksuele revolutie actief meemaakte dit nu doen, is... euh... bevrijdend. En het geeft vooral de groep die het debat tot nu toe grommend moest ondergaan, nieuwe zuurstof.

