Onze opinie

"Het is 9 uur. Goedemorgen. Dit is het nieuws met Maïté Piessen." Dat zal u niet meer horen als u op Radio 1 afstemt. Maïté Piessen is getrouwd met de nieuwe mediaminister. Goed nieuws voor hem is slecht nieuws voor haar. Zijn promotie wringt met haar job. Want wat als ze straks een bericht over haar man moet voorlezen? Weg neutraliteit, is de vrees bij de VRT. En laat dat nu net een bijzonder gevoelig onderwerp zijn voor de publieke omroep. De VRT kreeg de laatste jaren het verwijt een rood - of is het intussen groen? - bastion te zijn. Dat de laatste vertrekkende journalisten zich een partijkaart van N-VA aanschaften, wordt al eens vergeten. Maar de politieke berichtgeving wordt met argusogen gevolgd en stevig op de korrel genomen. De radiobulletins van Piessen zouden gegarandeerd voer zijn voor discussie. Kijk maar naar hoe Theo Francken en co. schieten op Amerikakenner Michiel Vos omdat zijn schoonmoeder Nancy Pelosi is. Dalle wordt baas van de VRT en dus ook haar baas. Alle hervormingen komen uit zijn koker. Zij stelt zich bloot aan kritiek, de VRT stelt zich bloot aan kritiek, en de kersverse minister stelt zich bloot aan kritiek.

