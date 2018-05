ONZE OPINIE Moord in de Kamer 04 mei 2018

00u00 0

Pol Van den Driessche, ex-CD&V, nu N-VA, heeft ooit een roman geschreven met de titel 'Moord in de Senaat'. Gisteren waren we getuige van weinig minder dan een moord in de Kamer. Geen fictie, maar non-fictie: een afrekening tussen regeringspartijen. CD&V-minister van Justitie Koen Geens werd er keihard aangepakt door zijn coalitiepartners van N-VA en Open Vld over de vermoorde gevangenisverpleegster. De dader was tot drie jaar veroordeeld, maar kwam na enkele maanden alweer vrij. Met fatale gevolgen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN