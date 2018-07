Onze opinie Schone schijn 26 juli 2018

Is there life on Mars? Of daar leven is, weet niemand, maar vloeibaar water is er alleszins. Dat weten we sinds gisteren. Wat zou een nietige aardbewoner zich op zo'n dag druk maken over punten en komma's in het zomerakkoord van de regering-Michel? En toch. Die regering toonde zich gisteren verbaasd en verongelijkt over de koele ontvangst van dat akkoord in de Vlaamse media. Wat had ze verwacht dan? Een welverdiende 8 voor haar begroting? Een dikke 9 voor Arco? De perfecte 10 voor haar arbeidsdeal? Ovationeel applaus? Daar zijn de lakeien van de Wetstraat voor.

