Onze opinie Voortschrijdend inzicht 18 augustus 2018

00u00 0

Stel u dat voor. Straks blijft CD&V nog over als de enige Vlaamse coalitiepartner die het regeringsdeuntje van Michel I uit volle borst meezingt. Beeld het u in. Straks blijkt de partij van het slepende voetje zowaar de laatste overtuigde promotor van het gevoerde beleid. Niet dat heren als Kris Peeters of Stefaan Vercamer plots doordesemd zijn van de kracht van verandering of minder overheid. Nee, het is dat het van die twee andere, N-VA en Open Vld, blijkbaar niet meer zal komen. Die hebben van de laatste zomer voor een langgerekte electorale campagne gebruik gemaakt om zich in te dekken voor de opstekende kritiek dat het toch allemaal wel wat meer had mogen zijn.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN