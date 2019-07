Exclusief voor abonnees Onze opinie Zij heeft stijl 04 juli 2019

Wat hebben de acteur Kevin Costner, de bokser Mike Tyson, de cineast Steven Spielberg, de zanger Willie Nelson en de politica Ursula von der Leyen gemeen? Ze hebben allemaal zeven kinderen. Het verschil is: bij Costner, Tyson, Spielberg of Nelson wordt dat zelden of nooit vermeld. Over Ursula von der Leyen, de pas aangeduide eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie, kun je geen portret lezen zonder al in de eerste paragraaf over haar zeven kinderen te struikelen. Ook John McCain, de Republikeinse presidentskandidaat die het in 2008 moest afleggen tegen de Democraat Barack Obama, had zeven kinderen. Niemand die dat ooit prominent heeft vermeld, laat staan dat iemand ooit aan McCain heeft gevraagd hoe hij de opvoeding van die zeven kids kon combineren met zijn politieke carrière. Aan Frau von der Leyen zal die vraag de volgende weken uitentreuren worden gesteld. Man man man.

