Onze opinie Het jaar van de big bang(s)? 02 januari 2019

Het bijzonderste culinaire nieuws kwam tijdens de feestdagen niet van bij onze overbevraagde traiteurs, visboeren en kaasmeesters, maar van over het Kanaal. Daar wordt dezer dagen merkelijk minder tikka masala en tandoori gegeten dan voorheen. Sterker: de curryrestaurants verkeren in crisis en de sector zelf wijt dat aan de brexit, die nu al zorgt voor dalende koopkracht, duurdere ingrediënten en een tekort aan buitenlands keukenpersoneel. Voor veel Indiase restaurateurs in het Verenigd Koninkrijk voelt dat als bedrog, want hen was voorgehouden dat een uitstap uit de EU net meer koks uit India zou aantrekken - echt waar.

