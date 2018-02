Onze opinie Erfzonde 17 februari 2018

De Vlaamse regering buigt zich na de krokusvakantie over de belastingen die we betalen op erfenissen. Ze wil het systeem niet alleen eenvoudiger maken, ze wil het ook goedkoper maken. Daar trekt de regering elk jaar 117 miljoen voor uit. Dat klinkt sympathiek, maar bij nader inzien is zo'n belastingverlaging geen goed idee. Lage erfbelastingen bestendigen namelijk de vermogensongelijkheid. Kan een samenleving met hoge sociale noden het zich permitteren om grote vermogens generatie na generatie binnen de familie te houden tegen een erftarief dat lager ligt dan de opbrengst uit dat vermogen? Als de Vlaamse regering mordicus de erfbelasting wil verlagen, moet ze ervoor zorgen dat het de brede middenklasse is die daarvan profiteert, ten koste van de echt grote vermogens. Rest de vraag hoe die regering er zal in slagen om de absolute toplaag meer te laten bijdragen. Vandaag staan alle achterpoortjes om aan die erfbelasting te ontsnappen wijd open. Krijg die maar eens dicht.

