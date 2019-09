Exclusief voor abonnees Onze opinie Mens op overschot 05 september 2019

Dat het een schande is, meneer. Dat maakt een paar miljard winst en toch zet dat zijn mensen op straat als was het restafval. De verontwaardiging was weer groot gisteren, na de aankondiging van KBC dat het de volgende drie jaar afscheid gaat nemen, zoals dat heet, van 1.400 mensen, voor het overgrote deel zestigers en late vijftigers aan wie de digitale transformatie niet meer besteed heet te zijn. Voor u zich opwindt over zo veel harteloosheid: vraag u even af hoe vaak u het voorbije jaar in uw bankkantoor bent langsgelopen voor iets anders dan de afhaling van cash aan de automaat. A: één keer. B: twee keer. C: niet. Bankieren doen we op onze smartphone, tablet, laptop. Al lang niet meer via die meneer-met-das die achter dat glas van het loket amper verstaanbaar was maar wel betrouwbaar en vriendelijk. 'Als ge daar eens wilt tekenen? En hier ook nog eens uwe poot zetten?'

