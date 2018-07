Onze opinie Ceci n'est pas un accord 25 juli 2018

U zult er ongetwijfeld het glas op geheven hebben bij de barbecue op uw gele gazon. Want na de Vlaamse regering-Bourgeois, vorige zaterdag, heeft gisteren ook de federale regering-Michel haar zaligmakende zomerakkoord gepresenteerd. Het pleit voor de premier dat hij in tegenstelling tot de minister-president het woord 'historisch' niet in de mond nam - dat heeft hij al een keer of drie te veel gedaan, Charles Michel. Een coherent en structureel pakket aan maatregelen, zo noemde Michel het. Bedoeld om meer mensen aan het werk te krijgen, zoals zijn eigen MR en de N-VA dat graag wilden, maar omdat elke partij in zijn coalitie nu eenmaal zijn eigen trofeetje moet hebben: een deal over Arco voor CD&V en goedkopere telecomtarieven voor Open Vld. Verdeel en heers, of voor elk wat wils: het is, vlak bij de lokale verkiezingen en op tien maanden van de federale en regionale verkiezingen, de overlevingsstrategie van premier Michel. Uitgeregeerd is deze regering. Was het niet dat we de droogste zomer in 40 jaar beleven, je zou zeggen: uitgeregend.

