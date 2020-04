Exclusief voor abonnees Onze opinie À la guerre comme à la guerre 21 april 2020

Dan ben je vandaag leerkracht. Je bereidde het hele weekend de nieuwe lessen voor. Je sprong op je elektrische fiets om Gent-Oudenaarde te rijden zodat je leerling daar ook zeker zijn lessenpakket krijgt. En dan hoor je jouw bonden bulderen op de barricades. Een week langer werken? Een kaakslag voor het personeel. Een gebrek aan respect. En een slinkse manier van de politiek om die twee maanden vakantie in te korten. Zou het? Meerdere leerkrachten vonden net de houding van hun eigen vakbond een kaakslag, een gebrek aan respect. Alsof ze geen inspanning willen leveren voor hun leerlingen. Alsof dat niet hun eerste zorg is. Alsof ze lui zijn en in deze bijzondere tijden enkel aan die - weliswaar welverdiende - zomervakantie denken. Ik krijg dat niet uitgelegd, zei leraar Tim Verleyen op VRT, aan mensen uit de zorg, horeca, retail, cultuursector of alle technisch werklozen die graag willen werken. Je hoopt het, vurig zelfs, dat de bonden mee aan de kar trekken in nood. Creativiteit tonen in plaats van starheid. Quod non. Trek hiermee naar de oorlog.

