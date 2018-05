Onze opinie 62, nieuwsanker en vrouw 11 mei 2018

Als nieuwsanker is Martine Tanghe gisteren 40 geworden. Dat heeft geen collega haar voorgedaan en zal niemand haar nog nadoen. Op 10 mei 1978 presenteerde de 22-jarige Tanghe voor het eerst het nieuws op de BRT. Ze deed dat met lang sluik haar en in een ruitjeshemd, maar ook toen al in een Nederlands dat helder en natuurlijk klonk. Tien decors, elf bazen en twaalf journalistieke trends heeft ze overleefd, maar klasse en stijl overleven elke mode. Het woord wordt vaak lichtvaardig gebruikt, maar Martine Tanghe is een icoon in Vlaanderen. Toen 'Humo' de balans opmaakte van een halve eeuw poppolls, bleek zij in de tijdloze top-10 te staan, tussen - ja, lach maar - Lady Diana, Kim Clijsters, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Moeder Teresa en koningin Fabiola.

