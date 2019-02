Onze opinie Premier Calvo 16 februari 2019

Smaakt hij nog, die met boerenboter besmeerde croissant bij uw Arabica-koffie uit Costa Rica? Of moest u al even een stikstofrijk luchtje scheppen na het lezen van de titel boven dit stuk? Lees rustig verder, want slechts één ding is vandaag zeker: dat het een groene is die straks misschien zijn intrek neemt in de Wetstraat 16, is geen politieke waanzin meer. Exact twintig jaar nadat Agalev en Ecolo een eerste keer van de macht mochten proeven - met bijna fatale afloop -, zetten de Belgische ecologisten in De Grote Peiling van 'Het Laatste Nieuws' en 'VTM Nieuws' een score neer die ze nooit eerder realiseerden. Mochten het vandaag verkiezingen zijn, dan vormen Groen en Ecolo de grootste politieke familie in de Kamer. Groter dan geel en groter dan verenigd rood, blauw en oranje. Vooral voor de traditionele politieke families van dit land moet dat een shock zijn. De twee dominante stromingen van dit moment in België -Vlaams-nationalisten en ecologisten - zijn samen amper 100 jaar oud.

