Onze opinie Koudwatervrees bij 40°C 26 juli 2019

Bijna was het gelukt. Bijna hadden Elio Di Rupo en Bart De Wever elkaar discreet ontmoet op de warmste dag ooit. Helaas, zelfs bij 40°C bleek de koudwatervrees van de Franstalige socialisten nog te groot. Een mens zou erom lachen, als het niet was om bij te huilen. We zijn vandaag 26 juli, de volle twee maanden na de verkiezingen van 26 mei. Je zou denken dat twee maanden volstaan om de wonden te likken. Dat ze volstaan om aan de eigen achterban duidelijk te maken dat er hoe dan ook gepraat moet worden met de overkant, met de vijand zeg maar. Je zou denken dat in die twee maanden het besef van budgettaire, maatschappelijke en economische hoogdringendheid tot iedereen is doorgedrongen. Niet dus. Nog altijd niet. Een mens zou erom huilen, als het niet was om bij te vloeken.

