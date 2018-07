Onze opinie De warmste week 28 juli 2018

"Aan het weer kunt gij niks doen. Ge kunt er alleen over praten." Het is Herman De Croo (Open Vld), een overlever van de zomer van '76, die het elders in deze krant zegt. Een zomer zo kurkdroog was dat, dat we er bij elke tropische opstoot spontaan aan terugdenken - zelfs wie toen nog niet geboren was. Het Mexico '86 onder de zomers is '76, een moment dat nooit uit het collectieve geheugen zal verdwijnen. Enfin, toch niet de eerste 50 jaar.

