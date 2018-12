ONZE OPINIE Bruine mars, rood verbod 14 december 2018

"Het VN-migratiepact is een draak. Het botst met mijn diepste overtuiging. Wie mij verdenkt van electorale motieven, beledigt mij dus diep. N-VA is niet antimigratie, maar dat Marrakesh-pact staat haaks op de samenleving die wij voor ogen hebben. Blijkbaar ben ik daarom een slechte mens." Dat zegt Bart De Wever in een interview dat u morgen in uw krant leest. Als de weerzin tegen dat pact zo diep zit en het verzet ertegen voor zijn partij zo essentieel is, dan zou je denken dat vooral N-VA zondag in Brussel massaal gaat betogen tegen Marrakesh. Niet dus. De partij laat dat over aan radicaal-rechts, aan de luidste roepers en de grimmigste gezichten. Dat is jammer, want het pleidooi anti-Marrakesh is even legitiem als het pleidooi pro-Marrakesh. Het verdient betere advocaten, zondag op straat.

