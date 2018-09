Onze opinie Burgemeester op speed 04 september 2018

00u00 0

Het is dat hij bekendstaat als geheelonthouder. Anders zou je je toch afvragen wat Bart De Wever gisteren gesnoven of geslikt had? Burgemeester op speed leek het wel - zo nietsontziend raasde De Wever door zijn interviews over cocaïne in Antwerpen en onderwijs in Vlaanderen. De politieke tegenstander die gisteren niét door hem belachelijk of verdacht is gemaakt, moet zich vragen stellen over zijn of haar relevantie. Die telt politiek niet mee. En dan nog. In Antwerpen minacht de burgemeester vriend en vijand, coalitiegenoten en oppositie. Hij vindt er geen opponent op zijn maat. In Vlaanderen daarentegen heeft hij respect voor het politiek talent van Hilde Crevits. Zo moet zijn uitval naar de minister van Onderwijs worden begrepen - wie sneert, die eert, in dit geval.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN