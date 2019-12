Exclusief voor abonnees Onze opinie Het 'hellegat' herleeft 27 december 2019

Nooit hebben er meer bezoekers in Brussel overnacht dan dit jaar. 9,4 miljoen, van wie meer dan de helft buitenlanders. 9,4 miljoen, of anderhalve keer meer dan in Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven samen. 9,4 miljoen, of bijna tweemaal meer dan in 2016, het jaar van de aanslagen in Maalbeek en op Zaventem, dat jaar waarin Donald Trump onze hoofdstad een hellegat noemde. Weg of toch grotendeels vervaagd is de associatie met de terreur van toen. Zo kort is het geheugen, zo veerkrachtig de stad. Niet alles is daarmee gezegd, niet elk probleem daarmee opgelost, maar op dit recordjaar voor Brussel mag er straks wel eens een kurk knallen.

