Onze opinie

Dominant was Bart De Wever altijd al, maar nooit was het overwicht van zijn N-VA in de regering-Michel groter dan vandaag. Meer dan ooit geldt daar de wet van de sterkste. De Wever doet zijn zin en krijgt zijn zin. Met een aan arrogantie grenzende vanzelfsprekendheid houdt hij in zijn eentje de kernuitstap in 2025 tegen en zet hij zijn liegende staatssecretaris uit de wind in de affaire-Soedan. Dat hij daarmee het regeerakkoord aan zijn laars lapt? Hem geen zorg. Dat hij daarmee de premier en zijn coalitiepartners schoffeert? Bijzaak. Bart De Wever, en in zijn zog Theo Francken, komt dezer dagen met alles weg. De rest staat erbij en kijkt ernaar. Wat moeten ze anders, MR, Open Vld en CD&V? Ze kunnen geen kant uit. Ook al is de emmer der vernederingen intussen vol. Elke keer als De Wever en Francken hun mond opendoen, stroomt hij over.

