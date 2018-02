Onze opinie Thuismatch in Moskou 01 februari 2018

Het lijdt geen twijfel dat Charles Michel oprecht geboeid is door de internationale politiek. De premier gelooft rotsvast dat hij als Belg een verschil kan maken, tot in Moskou toe. Dat de boodschap die hij aan Poetin of Trump, aan Macron of Netanyahu overbrengt ook echt blijft hangen. Dat zijn gesprekken met wereldleiders nut hebben, diplomatiek en politiek, en vruchten afwerpen, economisch. Mocht dat niet zo zijn, wat uiteraard een boude en cynische veronderstelling is, dan is dat zonde maar geen verloren moeite. Want dan rest Michel na zo'n driedaagse in Rusland nog altijd een toegevoegde waarde die geen enkel binnenlands optreden hem bieden kan: een boost voor zijn imago.

