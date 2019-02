Onze opinie Loonakkoordje 27 februari 2019

Hoeveel langer nog gaan we dat Groepje van Tien ernstig nemen? Naar tweejaarlijkse gewoonte hebben de bobo's van vakbonden en werkgevers het op een loonakkoordje gegooid. De lonen in de privésector mogen over twee jaar gespreid met 1,1% stijgen. Tot voor kort zag het ernaar uit dat die loonstijging beperkt zou blijven tot 0,8%. Dat is dus wat de nationale staking van 13 februari heeft opgeleverd: 0,3% voor twee jaar of 0,15% extra opslag per jaar. Dat is de prijs van elke maand een latte macchiato of een Duvel op een terras. Hoera? De impact van het zo geroemde sociaal overleg situeert zich in dit land achter de komma. De tweejaarlijkse hoogmis is de ontheiliging nabij. Schaf ze af en niemand die ze missen zal.

