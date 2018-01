Onze opinie Grand cru 00u00 0

Staan we nu eigenlijk aan het begin van een economisch grand cru-jaar? Een Cheval Blanc, een Mouton-Rothschild... Of brengt ons land nog altijd maar bescheiden parelende cava voort in vergelijking met de weldadig knallende champagnekurken in pakweg Nederland? En is de goednieuwsshow van de regering-Michel bijgevolg een klein beetje misplaatst? De analyses van economen en politieke actoren lopen dezer dagen nogal uiteen en de cijfers waarmee ze schermen ook. Aan de ene kant schieten in Vlaanderen de vacatures door het dak, stond de werkloosheidsgraad nooit zo laag en lijkt zelfs een Belgisch begrotingsevenwicht plots binnen handbereik. In het andere kamp circuleert een Eurostat-grafiekje waaruit blijkt dat onze groeicijfers de op twee na slechtste zijn van de hele EU, merken critici op dat het structurele begrotingstekort nog in geen enkele berekening onder de 4 miljard is gedoken en kent het getergde Brussel een toename van de faillissementen. Over één ding is iedereen het eens: er is nog flink wat verbetering mogelijk. Eén cijfer zegt eigenlijk alles: van alle Belgen die zouden kunnen werken, is vandaag 72% aan de slag. In Nederland en Duitsland zijn er dat quasi 80%. Mochten er met andere woorden een half miljoen minder Belgen thuis zitten, dan draait de groei probleemloos mee in het Europese peloton en boekt de begroting overschotten. Tot daar de theorie. Eén praktische belemmering: hoe eindeloos worden onze files dan, als al dat volk op de weg komt?

