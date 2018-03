Onze opinie Iedereen aan de pil 07 maart 2018

00u00 0

Iedereen naar de apotheker! Iedereen aan de pil! Zullen we die oude kerncentrales nog maar even openhouden nu we voortaan toch allemaal jodium op zak hebben voor het geval dát? Minstens tot 2028, want de pillen blijven tien jaar goed, zegt minister De Block. Van Hoogstraten tot Virton en van De Panne tot Opgrimbie is straks elke Belg gewapend tegen een kernramp. Met een perimeter van honderd kilometer cover je het hele land. Op één gemeente in Henegouwen na. Antoing heet ze. Allen daarheen, in het worstcasescenario. In Antoing bent u veilig, althans indien u op weg daarheen uw jodiumpil heeft genomen. Een vlotte evacuatie vanuit Antwerpen kan nooit het probleem zijn, want binnenkort is Oosterweel een feit. Maar waar is verdomme die jodiumpil als je haar nodig hebt? Waar heb je die ook alweer verloren gelegd? In je medicijnkastje? Je toiletzak? Het handschoenvakje in de auto? Er kan zich, kortom, maar beter geen nucleair accident voordoen. Zelfs geen kleintje.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN