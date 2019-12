Exclusief voor abonnees Onze opinie X, Y, Z 12 december 2019

Komt dat zien! In Gent gaat vandaag een voorstelling in première waarin 65-plussers vrijmoedig vertellen over alle seks die ze ooit hadden. Jonge oren verwachten dan verhalen uit de seksuele prehistorie. Maar wat ze te horen krijgen, zal sterk lijken op hun eigen seksleven. Zelfde passie, zelfde routine. Zelfde intimiteit, zelfde bedrog. Zelfde experimenten, zelfde fantasieën. Andere lakens, zelfde mensen. Negentigers, tachtigers, zeventigers en zestigers zijn het die vertellen, behorend tot de Stille Generatie (1925-1945) of die van de babyboomers (1945-1960). Ze zijn de opa's en oma's, de vaders en moeders van de zogenaamde Generaties X, Y en Z. Maar al die generaties hebben meer gemeen dan ze verschillen, of het nu de liefde is die ze bedrijven of de politiek. Soms is dat een troostende gedachte. Soms, in tijden van slepende regeringsvorming, een deprimerende vaststelling.

