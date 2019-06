Exclusief voor abonnees Onze opinie Cannabis in de klas 27 juni 2019

Scholen in het Brasschaat van burgemeester Jambon gaan verdachte leerlingen testen op cannabisgebruik. Er zijn mensen die dat een brug te ver vinden. Een kanonschot op een mug. Een inbreuk op de privacy. Een blijk van wereldvreemdheid. Ik woon niet in Brasschaat en mijn zonen zijn, voor zover ik weet, drugsvrij door hun puberteit en hun adolescentie geraakt. Daar heb ik als ouder geen verdienste aan, net zoals ouders er doorgaans geen schuld aan hebben als hun kind niét drugsvrij door zijn jeugd komt. Maar als ik destijds had kunnen kiezen tussen een school die optreedt tegen drugsgebruik of een directie die de kop in het zand steekt en haar leerlingen pampert, niet zozeer uit pedagogische bekommernis maar uit schrik om ze te verliezen aan andere scholen? Noem mij ouderwets, maar dan wist ik het wel.

