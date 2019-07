Exclusief voor abonnees Onze opinie Brussel blinkt 05 juli 2019

00u00 0

Van Parijs, van Venetië, Rome, Moskou, Marrakesh, New York of Peking, kortom van heel ver moest je gisteren komen om een stadsplein te vinden dat kan concurreren met de Grote Markt in Brussel. Wat lag die te blinken tijdens de ploegvoorstelling van de Tour die er morgen van start gaat. Decor zonder weerga, 360 graden rond. Rennersmonden vielen open bij zoveel onvermoede pracht. En dit was pas het begin. Morgen en vooral zondag, tijdens de ploegentijdrit langs alle attracties van de hoofdstad, zullen honderd miljoen kijkers van Bogota tot Sydney vergast worden op een grandioze citytrip, met luchtbeelden van een stad die ze niet spontaan associëren met schoonheid, ademruimte, blauwe lucht en zomerzon. Niet alleen buitenlanders zullen betoverd raken. Ook de Vlaming die zijn hoofdstad angstvallig mijdt - met miljoenen zijn ze.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis