ONZE OPINIE Antwerpen vs. Gent 30 augustus 2018

Een soort Bokrijk voor hipsters. Waar alleen onwetende toeristen nog zonder zenuwinzinking tot op de Korenmarkt geraken, handelaars onder de stadshal moeten gaan bedelen omdat niemand de weg naar hun winkel nog vindt, en automobilisten met meer overtuiging verjaagd worden dan transmigranten. Als je de felste tegenstanders van het roodgroene kartel moet geloven, is dat ongeveer wat overblijft van Gent na anderhalf jaar circulatieplan. Vraag vervolgens aan de uitdagers van Bart De Wever wat er van Antwerpen geworden is na de inval van N-VA en de teneur is even apocalyptisch: een duister nest van verzuring en verharding, waar elke boom die niet sterft aan luchtvervuiling wordt gekapt, waar de burgemeester fietsers net zo vervelend vindt als berbers, en waar alleen ambulances - op weg naar het zoveelste accident - in minder dan een uur van het Zuid tot in Zurenborg geraken.

