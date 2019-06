Exclusief voor abonnees Onze opinie Kampioen in zelfbedrog 25 juni 2019

Alsof 26 mei niet heeft bestaan. Daar heeft het dezer weken alle schijn van. Je zou toch zweren dat onze regeringen niet in lopende zaken zijn? Zo ijverig blijven sommige ministers communiceren. Wat een ontslagnemende regering precies mag doen en niet mag doen, dat is nogal flou. De consensus is dat een regering in lopende zaken zich hoort te beperken tot de afhandeling van administratieve en routineuze dossiers. Dat ze als een goede conciërge op het huis moet passen. Niet minder, maar ook niet meer. Nieuw beleid behoort niet tot de taken van zo'n ontslagnemende regering, tenzij bij hoogdringendheid. Zo trok de afgelopen regering-Leterme in 2011 zelfs ten oorlog in Libië. Kortom, lopende zaken is een rekkelijk begrip.

