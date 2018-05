Onze opinie Baby en terrorist 16 mei 2018

Allemaal terroristen zijn het. Al die tientallen Palestijnen die door Israël zijn gedood aan het hek van Gaza. Niet alleen de volwassenen. Ook de kinderen. Zelfs die baby van acht maanden. Laila kon niet eens stappen of praten en spelen zal ze nooit doen. Dood, ook zij. Terrorist, ook zij. Zo denkt Simona Frankel daarover, de ambassadeur van Israël in België. Excuses aanbieden aan premier Michel en minister van Buitenlandse Zaken Reynders? Ze dacht er niet aan, zei ze gisteren aan onze journalist Dieter Dujardin. Elke Palestijn is gemanipuleerd door Hamas en dus levensbedreigend voor elke jood, eens het hek voorbij. Zo ziet zij dat, en samen met haar de meerderheid in Israël. Oorlogstaal was het, op een zonovergoten dinsdag in het vredige Brussel. Hoe triest is dat.

