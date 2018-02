Onze opinie Schijnsocialisme 24 februari 2018

"Schijnzelfstandigen? Onze hele maatschappij zit er vol van. Wat is Uber, denkt u?" Het jaar is nog jong, maar de 'trofee Yvan Mayeur' voor het verdedigen van het onverdedigbare lijkt nu al voor Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) voorbestemd. Gial, Brinfin Neo of Brussels Expo: hoe verder de nieuwste affaire rond zelfstandigencontracten zonder aanbesteding bij de Brusselse vzw's zich ontrolt, hoe meer de argumenten van de PS een vergevorderde graad van schijnsocialisme verraden.

