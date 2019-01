Onze opinie Bach tegen Delhaize 09 januari 2019

00u00 0

Slechts achttien violisten hebben ooit de Koningin Elisabethwedstrijd gewonnen. Eén van hen kunt u voortaan gratis aan het werk horen voor het portaal van de Sint-Annakerk in Gent. Mikhail Bezverkhni, een 71-jarige Rus, speelt er Bach, Sibelius of Mendelssohn zolang hij dat nodig acht. Dat wil zeggen: elke dag, tot de stad Gent afziet van het volgens hem duivelse plan om van de kerk een supermarkt te maken en Sint-Anna te verpatsen aan Delhaize. Zelden zal protest welluidender hebben geklonken dan dat van Mikhail Bezverkhni, zelfs in regen en wind, zoals gisteren. Zijn klein verzet is vergeefs, maar daarom nog niet zinloos. Zijn viool is weerloos, maar is niet alles van waarde dat?

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN