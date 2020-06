Exclusief voor abonnees Onze opinie Grenzeloos vertrouwen 04 juni 2020

Stel. U leeft in een gezinsbubbel van vier. Zelf nodigt u tien familieleden uit. Uw partner nodigt tien collega's uit, uw zoon tien voetbalmaten, uw dochter tien vriendinnen. Afstand is geen verplichting meer, heeft de premier gezegd, en dus wordt er eindelijk weer gekust en geknuffeld en wordt het glas geheven en gedeeld. Met je bubbel van vier heb je die week dan 40 mensen gezien. Let wel: elk van die 40 heeft op zijn beurt zelf ook 40 andere mensen gezien. Dat maakt een potentieel besmettelijke bubbel van 1.600 mensen, ongeacht wie je daarbuiten nog kruist in de winkel, op school of op het werk. De week erna zelfde scenario: iedereen ontmoet 40 andere mensen, waardoor de bubbel van mogelijk met elkaar verbonden mensen plots uitbreidt tot 2.560.000 Belgen, of 1.600 maal 1.600. En dat binnen de twee weken. Zo snel kan een besmetting zich dus verspreiden. Of hoe die nieuwe bubbel van 10 naast een oprecht gevoel van geborgenheid ook een vals gevoel van veiligheid biedt.

