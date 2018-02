Onze opinie Wie gelooft die mens nog? 14 februari 2018

Halbe Zijlstra. Het kon de naam zijn van de bronzen medaille op het olympisch podium van de 1.500 meter snelschaatsen. Niet dus. Halbe Zijlstra was minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Rutte. Gisteren nam hij ontslag omdat hij na een leugen elke geloofwaardigheid als buitenlandminister was verloren. Zijlstra had opgeschept over een ontmoeting met president Poetin in 2006, toen hij nog voor Shell werkte. Poetin zou toen hardop hebben gedroomd over het herstel van de oude Sovjetgrenzen. Nou, dat bleek niet te kloppen. Meer zelfs, Zijlstra was nooit bij Poetin geweest. Hij had de ontmoeting verzonnen. Hoogst vervelend als je op Buitenlandse Zaken zit en op het punt staat om in die functie naar Rusland af te reizen. Exit Zijlstra dus.

