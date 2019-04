Exclusief voor abonnees Onze opinie Een wereld van verschil 04 april 2019

00u00 0

Toeval bestaat niet. Geen enkele topclub in het voetbal speelt in groen en geel. Dat is dan ook een schreeuwlelijke combinatie. Zelfs rood en geel doet minder pijn aan de ogen. Het is in de Belgische politiek niet anders. Het geel van de N-VA laat zich niet combineren met het groen van Ecolo. Mogelijk winnen beide kleuren straks de verkiezingen, geel door stand te houden als de grootste partij van het land, groen door zich te ontpoppen tot de grootste politieke familie van het land. Laat dan vooral niemand op het waanzinnige idee komen om die twee samen te brengen in een Vlaamse of een federale regering - zelfs niet na nog eens 541 dagen vruchteloos onderhandelen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen