Onze opinie Jodenhaat in Oilsjt 06 maart 2019

Ondenkbaar, driekwart eeuw na de Holocaust. Zo noemt de Europese Commissie het beeld van de praalwagen vol joodse karikaturen die door Aalst paradeerde. En dat het aan België is om in te grijpen tegen deze carnavaleske vorm van jodenhaat. Ja? Waarom dan? Omdat in die drie dagen geen enkel huisje heilig is? Omdat niets of niemand dan veilig is voor de goedaardige anarchie van een feestende stad? Mocht Oilsjt morgen onderscheid maken in zijn mikpunten van spot en satire en uitzonderingen toestaan, dan raakt het carnaval geconstipeerd en tekent het zijn eigen vonnis. Niet doen dus. Blijven lachen. Met alles en iedereen. Je vraagt je af waaraan het de Europese Commissie het meest ontbreekt. Aan humor of aan ernst?

