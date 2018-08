Onze opinie Thomas Meunier 09 augustus 2018

Geflatteerd. Gevleid. Zo voelt Paul Magnette zich door het aanbod van de Parti Socialiste om hun lijst te trekken bij de Europese verkiezingen van 2019. Voor een goed begrip: niet de lijst van zijn eigen Belgische PS maar die van de Franse PS, ook bekend als de puinhoop die oud-president François Hollande achterliet. Vergane glorie, de Franse socialisten, van de kaart geveegd door president-nieuwlichter Emmanuel Macron, maar dat hindert niet. Als Parijs roept, staan bij elke Franstalige Belg met ambitie de zintuigen plots op scherp. Zoals elke zanger, elke acteur, regisseur, schrijver, televisiemaker, manager, voetballer of sterrenchef, droomt stiekem ook elke Franstalige politicus in dit land van Franse glorie. Van debatten op TF1 en France 2. Van miljoenen kijkers en kiezers in plaats van een paar honderdduizend. Paul Magnette, veruit de populairste politicus van Wallonië, is geen uitzondering op die regel. Parijs lonkt, maar wedden dat het straks toch weer Charleroi wordt?

