Exclusief voor abonnees Onze opinie Samson 03 april 2019

00u00 0

Het is niet dat we 2 april voortaan jaarlijks zullen herdenken als de dag waarop Samson van het toneel verdween. Toch zullen veel twintigers en dertigers gisteren een traan bedwongen hebben bij het afscheid van een hond, niet eens een echte, die mee de soundtrack van hun jeugd heeft geschreven. Nou ja, afscheid. Helemaal weg is die hond nog niet. Ze zouden wel gek zijn bij Studio 100. Geen politicus, zelfs geen zanger, geen nieuwsanker of geen voetballer evenaart in Vlaanderen de naambekendheid van Samson. Dat is geen hond, dat is een koe. Een melkkoe. Een goudmijn.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen