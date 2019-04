Exclusief voor abonnees Onze opinie Vlaanderen Plopsaland 11 april 2019

"Er is geen draagvlak voor." Met die woorden had Weyts de dag ervoor de slimme kilometerheffing begraven waarvan hijzelf jarenlang de grote promotor is geweest. Het was een propere maar misleidende manier om te zeggen dat zijn N-VA doodsbang is voor de wraak van de kiezer op 26 mei. Hoed u voor politici die een vermeend draagvlak inroepen om een beslissing te forceren, zoals Groen doet om klimaatmaatregelen door te drukken waarvoor dat draagvlak wankeler is dan de betogingen laten vermoeden. Dat maskeert opportunisme. Hoed u evenzeer voor politici die een gebrék aan draagvlak inroepen om geen onpopulaire beslissing te moeten nemen of om eerdere stellingnames te herroepen, zoals N-VA met het pact van Marrakesh en nu dus ook met het rekeningrijden. Dat maskeert gebrek aan moed, zeg maar lafheid.

