Onze opinie "Welnee, Elio is niet gek" 02 mei 2018

00u00 0

2.300 euro bruto als startloon voor een kapster van 19 die de stiel nog moet leren? Mijn coiffeuse van 47 zal het graag horen. Als de socialisten hun zin krijgen, mag ze haar kapsalon sluiten. Want dan wordt dat meisje van 19 onbetaalbaar. En dan zullen de werkloosheidsstatistieken plots een piek tonen in jonge aspirant-kapsters. In België komen laaggeschoolden ook vandaag al moeilijker aan de bak dan in onze buurlanden. Trek het minimumloon op van 1.500 euro naar 2.300 euro en je verhoogt evenzeer de drempel naar werk. Zelfs naar 1 mei-normen is het voorstel van de socialisten contraproductief. Oké, op 1 mei mag het altijd iets meer zijn, maar op 2 mei blijft daar doorgaans weinig van over. Tegen dan hebben serieuze mensen meestal hun

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN