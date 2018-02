Onze opinie L'embarras du choix 20 februari 2018

Hoeveel lijken passen er in één kast? Een half kerkhof, te oordelen naar wat er in Brussel maar blijft uitvallen. Weer is de Parti Socialiste de spin in het web. Weer wast het rood-blauwe stadsbestuur de handen in onschuld. Net als in het Samusocial-schandaal ruikt het in het GIAL-schandaal naar vriendjespolitiek, nepotisme, belangenvermenging en zelfbediening, kortom naar wanbestuur. N-VA eist het ontslag van schepen Karine Lalieux. Die heeft in Brussel al 20 jaar een vinger in elke pap, maar nam gisteren u, mij en vooral haar eigen kiezers voor idioten toen ze het onverdedigbare probeerde te verdedigen: dat onder haar leiding en bevoegdheid een externe IT-consultant 18 jaar lang zowat 1.000 euro per dag exclusief btw mocht aanrekenen voor zijn diensten aan de stad. Dat zoiets de normale manier van werken was, dat er juridisch niets op aan te merken viel en dat het tarief van meneer Leroy marktconform was: mevrouw Lalieux, doorgaans een koele minnares van diezelfde vrije markt, kreeg het gisteren moeiteloos uit haar strot. De concurrentie van Luik en Charleroi kan tellen, maar nergens was of is de PS zo rot als in Brussel. MR en Open Vld slapen er bij de hond en erven zijn vlooien. Krabben dan, zou je denken, maar zelfs dat doen de liberalen niet. Ze zien het met lede ogen aan, hondstrouw aan de macht. Els Ampe in het stadsbestuur, Guy Vanhengel in de Brusselse regering: partijvoorzitster Gwendolyn Rutten heeft minder vat op hen dan de gemiddelde Club Brugge-keeper op de bal.

