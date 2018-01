Onze opinie Tante Bo 31 januari 2018

00u00 0

Twee gebeurtenissen die vast de televisiegeschiedenis ingaan, legden gisteren een opmerkelijk warme deken van tederheid en begrip over het land: het heengaan van tv-icoon Tante Terry en de geboorte van mevrouw Bo Van Spilbeeck. Kan de VTM-journaliste op haar beurt een icoon worden voor al wie ernstig in de knoop zit met zijn of haar eigen identiteit? Of is het jegens mensen die bijna fysiek ongemakkelijk worden van dit soort publieke geslachtsveranderingen, vloeken in de kerk om die link te leggen?

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN