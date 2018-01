Onze opinie Met alle Soedanezen 00u00 0

Gelijk, groot gelijk heeft premier Michel als hij op Facebook stelt dat de affaire-Soedan beter verdient dan simplismen en karikaturen. Ze verdient beter dan de foto van een geeuwende dromedaris in de Sahara, maar ze verdient ook beter dan de open brief van de broers-cineasten Dardenne aan de eerste minister. Als je twee keer de Gouden Palm hebt gewonnen in Cannes, ben je inzake verfilmde verbeelding de gelijke van Francis Ford Coppola, maar als het om de werkelijkheid gaat, weegt je morele oordeel niet zwaarder dan dat van Jan Verheyen. De broers Dardenne zijn de frères ennemis van de regering-Michel. Dat hun hart links klopt, doet niets af aan de oprechtheid van hun verontwaardiging. Maar hoe oprecht ook, tegelijk is die verontwaardiging selectief.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee